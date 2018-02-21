В Перу автобус упал в пропасть, десятки пассажиров погибли

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Автобус упал в пропасть с высоты около 100 метров
Фото: Policía Peruana via Twitter

Автобус упал в пропасть с высоты около 100 метров

В среду, 21 февраля, в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате погибли по меньшей мере 22 человека.

Как передает Reuters, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения. В то же время местная пресса сообщает о 44 погибших.

Всего в автобусе было около 45 человек.

Авария произошла на извилистой дороге в районе реки Оконья. Автобус пролетел вниз около 100 метров и остановился на берегу реки.

О причинах ДТП не сообщается.

Это вторая масштабная авария с участием автобуса в этом году. В январе у побережья Тихого океана автобус после столкновения с грузовиком сорвался в пропасть, в результате погибли меньшей мере 48 человек.

ДТП с автобусами очень распространены в Перу из-за опасных дорог и низкой квалификации водителей.

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