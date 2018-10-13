13 октября 2018, суббота

В Пентагоне сообщили о взломе базы данных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Пентагоне уточняют, что секретная информация похищена не была
Фото: Kenny Jones / Flickr

В Пентагоне уточняют, что секретная информация похищена не была

Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к личной информации его сотрудников, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джозефа Буччино.

По его словам, данные были украдены из-за атаки хакеров на коммерческую фирму, с которой работает Пентагон. Буччино отметил, что инцидент затронул небольшую часть сотрудников, но не уточнил сколько их.

Как отмечается, военное командование было проинформировано о кибератаке 4 октября.

Как передает Associated Press со ссылкой на источник, речь идет о взломе данных о поездках сотрудников ведомства - как военнослужащих, так и гражданского персонала. По предварительным оценкам, утечка коснулась около 30 тыс. человек, но эта цифра может возрасти.

Похищенные данные включают в том числе информацию о кредитных картах сотрудников, подчеркивает агентство. Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно.

В Пентагоне указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента, но уточняют, что секретная информация похищена не была.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове