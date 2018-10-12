Британия предоставила Украине информацию о кибератаках ГРУ на Киевский метрополитен и Одесский аэропорт

Власти Великобритании предоставили Украине информацию об организованных Главным управлением Генштаба РФ кибератаках на Киевский метрополитен и Одесский аэропорт.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - отметил глава ведомства Владимир Омелян.
В связи с этим он провел оперативное совещание с руководством международного аэропорта Одесса и Киевского метрополитена во время которого обсуждались мероприятия по противодействию киберугрозам.
"Только объединив усилия, обмениваясь информацией о киберинцидентах и экспертизой, мы сможем создать надежный и взаимовыгодный механизм борьбы с кибертерроризмом", - подчеркнул министр.
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