12 октября 2018, пятница

Британия предоставила Украине информацию о кибератаках ГРУ на Киевский метрополитен и Одесский аэропорт

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В Мининфраструктуры обсудили шаги по противодействию киберугрозам со стороны РФ
Фото: Flickr

В Мининфраструктуры обсудили шаги по противодействию киберугрозам со стороны РФ

Власти Великобритании предоставили Украине информацию об организованных Главным управлением Генштаба РФ кибератаках на Киевский метрополитен и Одесский аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - отметил глава ведомства Владимир Омелян.

В связи с этим он провел оперативное совещание с руководством международного аэропорта Одесса и Киевского метрополитена во время которого обсуждались мероприятия по противодействию киберугрозам.

"Только объединив усилия, обмениваясь информацией о киберинцидентах и экспертизой, мы сможем создать надежный и взаимовыгодный механизм борьбы с кибертерроризмом", - подчеркнул министр.

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