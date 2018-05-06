В Пакистане совершено покушение на министра

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Ахсан Икбал

Ахсан Икбал

В воскресенье, 6 мая, неизвестный выстрелил в федерального министра планирования, развития и реформ Пакистана Ахсана Икбала.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление федерального министра внутренних дел Талала Чаудри.

По информации госчиновника, глава министерства получил огнестрельное ранение в плечо, когда из машины обратился к собравшейся толпе на предвыборном митинге в родном районе Наровала в центральной провинции Пенджаб.

Сын Икбала Ахмад сообщил, что жизни министра внутренних дел ничего не угрожает. "Он находится в районной больнице Наровала, он в сознании и вне опасности", - сказал Ахмад Икбал.

Чаудри сообщил, что на месте нападения задержали одного человека. Ведется расследование.

Напомним, что 13 марта во время визита премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха в секторе Газа на него было совершено покушение.

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