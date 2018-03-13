В секторе Газа совершено покушение на премьер-министра Палестины - видео

Хамдаллах в результате покушения не пострадал

Во вторник, 13 марта, во время визита премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха в сектор Газа на него было совершено покушение.

Как передает Reuters, когда глава правительства направлялся на открытие завода по переработке отходов, возле пограничного перехода Эрез произошел взрыв, целью которого был его кортеж.

Несмотря на это Хамдаллах не пострадал, однако несколько человек получили ранения.

Ответсвенность за взрыв пока никто на себя не взял, однако палестинские власти уже обвинили в нападении экстремистская группировка ХАМАС.

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Сами же боевики свою причастность к покушению отрицают.

Ранее сообщалось, что Вашингтон потребовал от ХАМАС признать Израиль и разоружиться.