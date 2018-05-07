В Пакистане совершено покушение на главу МВД

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Ранение Ахсана Икбала не несет опасности для жизни

Ранение Ахсана Икбала не несет опасности для жизни

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по министру иностранных дел Пакистана Ахсана Икбала, когда он возвращался со встречи с населением.

Полиция арестовала стрелявшего и выясняет причины нападения, передает Интерфакс-Украина.

Ахсан Икбал получил ранение, которое не является опасным для жизни.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.

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