В Пакистане совершено покушение на главу МВД

Ранение Ахсана Икбала не несет опасности для жизни

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по министру иностранных дел Пакистана Ахсана Икбала, когда он возвращался со встречи с населением.

Полиция арестовала стрелявшего и выясняет причины нападения, передает Интерфакс-Украина.

Ахсан Икбал получил ранение, которое не является опасным для жизни.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.