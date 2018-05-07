В Пакистане совершено покушение на главу МВД

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по министру иностранных дел Пакистана Ахсана Икбала, когда он возвращался со встречи с населением.
Полиция арестовала стрелявшего и выясняет причины нападения, передает Интерфакс-Украина.
Ахсан Икбал получил ранение, которое не является опасным для жизни.
Ранее сообщалось, что 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.
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