В Ливии совершено покушение на высокопоставленного генерала

В среду, 18 февраля, в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.

Как передает AFP, возле конвоя высокопоставленного военного чиновника взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Генерал Абдель Раззак аль-Надхури "остался невредимым в результате попытки террористического покушения на убийство", сообщили в вооруженных силах Ливии.

Пресс-секретарь Надхури уточнил, что начальник штаба, его телохранители и сопровождавшие его лица в результате взрыва не пострадали.

Ливийский генерал обвинил "террористические ячейки" в покушении на его убийство.

Напомним, что в декабре 2017 года в Ливии неизвестные похитили и убили Мохаммада Эштеви, мэра портового города Мисрата, третьего по величине в стране.