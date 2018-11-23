23 ноября 2018, пятница

В Пакистане группа смертников атаковала консульство Китая

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трое смертников атаковали китайское консульство в Пакистане (иллюстративное фото)

Трое смертников атаковали китайское консульство в Пакистане (иллюстративное фото)

В пакистанском город Карачи трое террористов-смертников напали на консульство Китая.

По словам начальника местной полиции, все трое были убиты еще до того, как попали на территорию консульства, сообщает Reuters.

Террористы пытались попасть в визовый отдел.

Кроме того, в результате инцидента погибли двое полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя военизированная сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана. 

Напомним, 12 ноября на контрольном пункте полиции возле одной из школ Кабула прогремел взрыв. Взрывное устройство привел в действие смертник.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове