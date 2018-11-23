В Пакистане группа смертников атаковала консульство Китая

В пакистанском город Карачи трое террористов-смертников напали на консульство Китая.

По словам начальника местной полиции, все трое были убиты еще до того, как попали на территорию консульства, сообщает Reuters.

Террористы пытались попасть в визовый отдел.

Кроме того, в результате инцидента погибли двое полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя военизированная сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана.

Напомним, 12 ноября на контрольном пункте полиции возле одной из школ Кабула прогремел взрыв. Взрывное устройство привел в действие смертник.