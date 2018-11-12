12 ноября 2018, понедельник

В Кабуле возле здания школы прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бомбу привел в действие террорист-смертник

Бомбу привел в действие террорист-смертник

В понедельник, 12 ноября, на контрольном пункте полиции возле одной из школ Кабула прогремел взрыв.

Как передает AFP, инцидент произошел во время митинга, участники которого требовали от властей усилить меры защиты от террористов Талибана.

Согласно имеющимся данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

В результате происшествия погибли, по меньшей мере, шесть человек. Кроме того, еще около 15 получили ранения.

"Смертник хотел подойти к протестующим, но его остановила полиция на КПП где-то в 200 метрах от места акции", - рассказали афганские силовики.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове