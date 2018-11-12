В Кабуле возле здания школы прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

В понедельник, 12 ноября, на контрольном пункте полиции возле одной из школ Кабула прогремел взрыв.

Как передает AFP, инцидент произошел во время митинга, участники которого требовали от властей усилить меры защиты от террористов Талибана.

Согласно имеющимся данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

В результате происшествия погибли, по меньшей мере, шесть человек. Кроме того, еще около 15 получили ранения.

"Смертник хотел подойти к протестующим, но его остановила полиция на КПП где-то в 200 метрах от места акции", - рассказали афганские силовики.