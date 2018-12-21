В ответ на обвинения Великобритании в адрес RT Роскомнадзор начал проверку BBC Сегодня, 09:37 206 Цей матеріал також доступний українською Роскомнадзор проверит BBC на "соответствие российскому законодательству"

После обвинений Великобритании в адрес российского пропагандистского канала RT Роскомнадзор в отместку начал проверку ресурсов BBC.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, Роскомнадзор намерен проверить канал BBC World News и интернет-ресурсы BBC на "соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству".

Напомним ранее британский медиарегулятор Ofcom признал российский пропагандистский ресурс RT виновным в систематическом нарушении принципа объективности, в связи с чем решается вопрос о введении в отношении него санкций.