В Британии пропагандистов RT обвинили в необъективности и намерены ввести санкции Сегодня, 14:28 44 Цей матеріал також доступний українською Британский медиарегулятор намерен применить санкции против телеканала RT

Британский медиарегулятор Ofcom признал российский пропагандистский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности.

Расследование проводилось в отношении трех выпусков программ RT, в которых шла речь об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, сообщает DW.

"Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", - отметили в Ofcom.

Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" решением медиарегулятора. Телеканал в ближайшее время сообщит о дальнейших шагах, которые намерен предпринять в связи с обвинением Ofcom.

Напомним, в апреле британский телекоммуникационный регулятор инициировал семь новых расследований в отношении российского пропагандистского телеканала RT.

В мае в отношении пропагандистского телеканала были начаты еще три расследования.

Расследования были связаны с освещением отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.