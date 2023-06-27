В ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб — видео

27 июня, 04:06
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Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба (Фото:twitter.com/fastnewsne)

Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба (Фото:twitter.com/fastnewsne)

На севере Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Аджман загорелся жилой небоскреб.

Об этом сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter.

Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба. Информация о пострадавших пока не поступала.

https://twitter.com/fastnewsnet/status/1673457772279775233
https://twitter.com/fastnewsnet/status/1673455285824888833
https://twitter.com/emaratalyoum/status/1673448768652341250

Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия. Судя по ним, огнем охвачено многоэтажное жилое здание. На месте происшествия работают пожарные. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ОАЭ Пожар

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