В ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб — видео
Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба (Фото:twitter.com/fastnewsne)
На севере Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Аджман загорелся жилой небоскреб.
Об этом сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter.
Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба. Информация о пострадавших пока не поступала.
Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия. Судя по ним, огнем охвачено многоэтажное жилое здание. На месте происшествия работают пожарные. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.