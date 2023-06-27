В ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб — видео 27 июня, 04:06 Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба (Фото:twitter.com/fastnewsne)

Об этом сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter.

Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба. Информация о пострадавших пока не поступала.

Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия. Судя по ним, огнем охвачено многоэтажное жилое здание. На месте происшествия работают пожарные. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.



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