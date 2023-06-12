С днем страны-террориста. Бурдж-Халифа подсветили российским триколором 12 июня, 23:55 В ОАЭ поздравляют террористов (Фото:instagram.com/burjkhalifa/)

В Объединенных Арабских Эмиратах решили поздравить страну-террориста с днем России. В честь чего самый высокий небоскреб планеты Бурдж Халифа подсветили цветами российского флага.

Видео сопровождает российский гимн.

«Сегодня вечером Бурдж Халифа чествует богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, вымощенного единством и процветанием», — говорится в сообщении.

Видео дня

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Страна совершает акты терора, геноцита и экоцида.