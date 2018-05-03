В Нэшвилле произошла стрельба в торговом центре, один человек пострадал

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Один человек получил ранения в результате стрельбы в ТЦ

Один человек получил ранения в результате стрельбы в ТЦ

В четверг, 3 мая, в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Opry Mills.

По информации городского управления пожарной охраны, в результате пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинский центр в критическом состоянии, сообщает Tennessean.

В управлении добавили, что информация о второй жертве не соответствует действительности.

В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Неизвестно, был ли один нападавший или несколько. Мотивы преступления также неизвестны.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека.

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