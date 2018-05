В Нэшвилле произошла стрельба в торговом центре, один человек пострадал

В четверг, 3 мая, в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Opry Mills.

По информации городского управления пожарной охраны, в результате пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинский центр в критическом состоянии, сообщает Tennessean.

В управлении добавили, что информация о второй жертве не соответствует действительности.

В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Неизвестно, был ли один нападавший или несколько. Мотивы преступления также неизвестны.

A group of shoppers are walking out of Opry Mills. Large police presence outside Mission BBQ/Chuy's. pic.twitter.com/ZD0cwIyqFc