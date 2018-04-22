Голый мужчина расстрелял посетителей кафе в США: трое погибли

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Ресторан, где произошла трагедия
Metro Nashville PD ‏/ Twitter

Ресторан, где произошла трагедия

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в американском городе Нешвилл, штат Теннесси, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в ресторане Waffle House утром в воскресенье, 22 апреля. Молодой мужчина был в зеленой куртке, накинутой на обнаженное тело. Он начал стрелять из винтовки по посетителям ресторана. Одному из посетителей удалось выбить оружие из рук стрелявшего, и тот убежал.

По оставленному им автомобилю полиция определила, что это был 29-летний Трэвис Рейнкинг. Его объявили в розыск.

Подозреваемый Трэвис Рейнкинг. Фото: Metro Nashville PD ‏/ Twitter

Трое раненых находятся в критическом состоянии.

Позднее полиция сообщила, что похожего на Рейнкинга мужчину видели в лесополосе. Он был уже в брюках, но все еще без рубашки.

Напомним, в США проходят многотысячные демонстрации, участники которых требуют ужесточить законы о владении оружием

14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек. На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза. Он признался в содеянном.

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