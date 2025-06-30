В понедельник, 30 июня, в Москве произошел взрыв, а затем начался сильный пожар.

Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя кадры с места инцидента.

Также сообщается, что взрыв произошел на улице Плеханова в Москве. Предварительно, у дома № 17 взорвался автомобиль.

По словам очевидцев, они слышали два взрыва. Огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели.

По уточненным данным взорвался дизельный котел в контейнере рядом со зданием.

26 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об атаке дронов.

25 июня взрывы раздавались в российском Таганроге. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, речь шла о попадании по предприятию Атлант-Аэро, которое занимается изготовлением комплектующих для боевых дронов, систем управления и радиоэлектронной борьбы.