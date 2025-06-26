В Москве прогремели взрывы: российские власти заявляют об атаке дронов

В ночь на 26 июня в Москве и пригороде прозвучала серия взрывов. Российские СМИ сообщают о якобы атаке беспилотников и работе систем противовоздушной обороны.

Согласно обнародованным данным, взрывы были слышны в разных районах столицы РФ, в частности в Дедовске Истринского района, в Зеленограде и в городе Московский (Новая Москва). По словам очевидцев, в течение пяти минут в воздухе прозвучало не менее пяти взрывов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке дронов.

Также в московском аэропорту Внуково временно ограничили работу, объявив авиационный план Килим, который применяется в случае воздушной угрозы.

Стоит отметить, что предыдущей ночью, 25 июня, взрывы раздавались в российском Таганроге. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, речь шла о попадании по предприятию Атлант-Аэро, которое занимается изготовлением комплектующих для боевых дронов, систем управления и радиоэлектронной борьбы.