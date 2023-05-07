В Москве вспыхнул масштабный пожар: над городом столб густого черного дыма — видео

7 мая, 18:06
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В Москве вспыхнул масштабный пожар (Фото:Mash/Telegram)

В Москве вспыхнул масштабный пожар (Фото:Mash/Telegram)

В Москве в воскресенье, 7 мая, вспыхнул масштабный пожар: над городом поднялся густой черный дым. Российские СМИ пишут, что горят строительные материалы на открытой стройплощадке.

Видео пожара публиковали очевидцы.

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В МЧС России сообщили, что пожар вспыхнул на улице Наташи Ковшовой, дом 17 около 16:30 по местному времени (сейчас такое же время и по Киеву).

Видео дня

По данным экстренных служб, площадь пожара составляет около 150 кв. метров. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров.

Сообщается, что на строительстве горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

СМИ пишут, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Пожежа Война России против Украины

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