В Москве вспыхнул масштабный пожар: над городом столб густого черного дыма — видео
В Москве вспыхнул масштабный пожар (Фото:Mash/Telegram)
В Москве в воскресенье, 7 мая, вспыхнул масштабный пожар: над городом поднялся густой черный дым. Российские СМИ пишут, что горят строительные материалы на открытой стройплощадке.
Видео пожара публиковали очевидцы.
В МЧС России сообщили, что пожар вспыхнул на улице Наташи Ковшовой, дом 17 около 16:30 по местному времени (сейчас такое же время и по Киеву).
По данным экстренных служб, площадь пожара составляет около 150 кв. метров. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров.
Сообщается, что на строительстве горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.
СМИ пишут, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.