В московском цирке на 4-летнюю девочку напал леопард

В Цирке на Цветном бульваре в Москве леопард напал на 4-летнюю девочку.

Как передает СК РФ, инцидент произошел прямо в фойе во время фотографирования с животным.

Во время нападения леопард порвал на ребенке свитер и оставил на шее царапины, однако серьезных травм девочка не получила.

"Инцидент произошел с девятилетним леопардом. Это взрослый леопард, который работает специально на фотографии в фойе, а не выступает в манеже. За много лет работы в нашем цирке впервые произошел такой инцидент. Я повторюсь, это, безусловно, вина дрессировщика и ассистента, которые не обеспечили безопасный проход. Но животное продолжит работать там же, потому что оно здесь ни при чем", - цитирует агентство Москва спикера цирка Юрия Никулина.

Отметим, что за последнее время это не первый подобный случай в России.

В конце октября во время представления цирка-шапито в Краснодарском крае на девочку набросилась львица, в результате чего ребенок был госпитализирован с рваными ранами лица.