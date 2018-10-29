29 октября 2018, понедельник

В Краснодарском крае РФ львица напала на девочку во время циркового представления

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Иллюстративное фото
Фото: Arthur T. LaBar / Flickr

Иллюстративное фото

В Краснодарском крае России в передвижном цирке во время представления львица набросилась на девочку, которая сидела в первом ряду, сообщает Следственный комитет РФ. 

Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября, в передвижном цирке в Успенском районе.

Ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения. Девочка была госпитализирована в реанимацию.

На видео видно, как огромная кошка набрасывается на девочку, сидящую в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить ребенка и вытащить ее на сцену.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

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