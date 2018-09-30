30 сентября 2018, воскресенье

В московском метро под колесами поезда погиб украинец

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От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия
Фото: moscow-live.ru

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия

В Москве, 29 сентября, на станции метро Тверская под поезд попал гражданин Украины. Мужчина погиб на месте происшествия.

Как сообщает агентство Москва, по словам руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мишляєва, происшествие произошло около 20:30.

"39-летний гражданин Украины через собственную неосторожность, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под поезд, который прибывал. Заметив эту ситуацию, машинист немедленно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего”, - сказал Мишляев.

Также он добавил, что на место происшествия вызвали скорую, но врачи лишь констатировали смерть.

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