В соцсетях сообщили о мужчине, который демонстрирует девушкам в метро Киева половые органы - видео

Одной из девушек удалось снять эксгибициониста на видео

В киевском метрополитене заметили мужчину, который демонстрирует девушкам свои половые органы, сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

"Сегодня в киевском метро был замечен странный мужчина, который ходил за девушками и просил помощи. Когда те откликались - показывал им свои половые органы…", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна из "жертв" извращенца обнародовала соответствующее видео.

На нем видно, как неизвестный мужчина, заметив, что его снимают, застегивает штаны и пытается сбежать, в то время как девушка его преследует и требует объяснений.

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Личность эксгибициониста на данное время не установлена.