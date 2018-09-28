В соцсетях сообщили о мужчине, который демонстрирует девушкам в метро Киева половые органы - видео

В киевском метрополитене заметили мужчину, который демонстрирует девушкам свои половые органы, сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
"Сегодня в киевском метро был замечен странный мужчина, который ходил за девушками и просил помощи. Когда те откликались - показывал им свои половые органы…", - говорится в сообщении.
Кроме того, одна из "жертв" извращенца обнародовала соответствующее видео.
На нем видно, как неизвестный мужчина, заметив, что его снимают, застегивает штаны и пытается сбежать, в то время как девушка его преследует и требует объяснений.
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Личность эксгибициониста на данное время не установлена.
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