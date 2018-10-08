08 октября 2018, понедельник

В московском аэропорту столкнулись самолеты - фото

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Рейсы были задержаны на четыре часа
Фото: СК РФ

Рейсы были задержаны на четыре часа

В понедельник, 8 октября, в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолета.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По имеющимся данным, самолет авиакомпании Pegas, на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку зацепил крылом Airbus А321 Уральских авиалиний, повредив ему заднюю часть рулевого управления.

Из-за происшествия пассажирам предоставили резервные самолеты. Рейсы были задержаны на четыре часа.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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