В московском аэропорту столкнулись самолеты - фото

В понедельник, 8 октября, в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолета.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
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По имеющимся данным, самолет авиакомпании Pegas, на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку зацепил крылом Airbus А321 Уральских авиалиний, повредив ему заднюю часть рулевого управления.
Из-за происшествия пассажирам предоставили резервные самолеты. Рейсы были задержаны на четыре часа.
В столичном аэропорту «Жуковский» самолёт авиакомпании «Пегас», на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления Airbus А321 «Уральских авиалиний».— Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 октября 2018 г.
Следователи выясняют причины происшествия pic.twitter.com/Ye3qT7FSH9
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
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