В московском аэропорту столкнулись самолеты - фото

Рейсы были задержаны на четыре часа

В понедельник, 8 октября, в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолета.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По имеющимся данным, самолет авиакомпании Pegas, на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку зацепил крылом Airbus А321 Уральских авиалиний, повредив ему заднюю часть рулевого управления.

Из-за происшествия пассажирам предоставили резервные самолеты. Рейсы были задержаны на четыре часа.

В столичном аэропорту «Жуковский» самолёт авиакомпании «Пегас», на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления Airbus А321 «Уральских авиалиний».



Следователи выясняют причины происшествия pic.twitter.com/Ye3qT7FSH9 8 октября 2018 г.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.