В аэропорту Хартума столкнулись Ан-26 и Ан-32 - видео

В среду, 3 октября, в аэропорту Хартума произошло столкновение самолетов Ан-26 и Ан-32 воздушных сил Судана.
Об этом сообщил портал airlive.net, опубликовав фото с места происшествия и видео самой аварии.
На нем видно, что Ан-32 догнал на взлетно-посадочной полосе Ан-26 и врезался ему в хвост. В результате происшествия оба самолета получили сильные повреждения.
Причины аварии на данное время не известны. О возможных пострадавших не сообщалось.
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