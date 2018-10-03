03 октября 2018, среда

В аэропорту Хартума столкнулись Ан-26 и Ан-32 - видео

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Причины аварии пока не известны
Фото: airlive.net

Причины аварии пока не известны

В среду, 3 октября, в аэропорту Хартума произошло столкновение самолетов Ан-26 и Ан-32 воздушных сил Судана.

Об этом сообщил портал airlive.net, опубликовав фото с места происшествия и видео самой аварии.

На нем видно, что Ан-32 догнал на взлетно-посадочной полосе Ан-26 и врезался ему в хвост. В результате происшествия оба самолета получили сильные повреждения.

Причины аварии на данное время не известны. О возможных пострадавших не сообщалось.

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