В Молдове задержали лидера пророссийской партии Вчера, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Flickr / Brendan Cole Политический кризис в Молдавии Flickr / Brendan Cole

В Молдове правоохранительные органы задержали лидера пророссийской политической силы Наша партия Ренато Усатого.

Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Задержание произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы.

Представители Нашей партии сообщают, что Усатого доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследования специальных дел.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый «обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство».

До того Усатый несколько лет проживал в Москве. Он решил вернуться в Молдову, чтобы «разобраться с уголовными делами», которые, по его словам, были нарушены незаконно.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.