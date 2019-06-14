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Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом ушло в отставку

Сегодня, 18:01
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Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом ушло в отставку - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Павел Филип

В Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку, сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.

«С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демократическая партия Молдовы не держится за власть», — заявил он, передает NewsMaker.

По его словам, Демпартия отказывается признавать правительство под руководством Майи Санду «до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда».

Чеботарь добавил, что его политическая сила считает досрочные выборы в парламент единственным выходом в сложившейся ситуации.

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«Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной», — заявил он и добавил, что у ДПМ есть план, как сделать так, чтобы «партии, которые создали коалицию, могли законно получить руководство над правительством».

Напомним, что в Молдове действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имеет поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ.

Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Теги:   Молдова Павел Филип

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