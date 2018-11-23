В Молдове отменили День тишины накануне выборов

В Молдове теперь будет разрешена агитация в День тишины накануне выборов, так и в день голосования: парламент Республики утвердил поправки в Кодекс о выборах, передает Укринформ.
Согласно избирательным нововведениям, агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков.
Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.
Как сообщается, новые правила проведения избирательной кампании введены и в Гражданском кодексе.
Так, агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).
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