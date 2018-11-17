17 ноября 2018, суббота

Оппозицию Молдовы заподозрили в связях с РФ

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что лидеры молдавских оппозиционных партий Андрей Нэстасе (Достоинство и правда) и Майя Санду (Действие и солидарность) подозреваются в работе с российским фондом Open Dialog.

Руководителя фонда Людмилу Козловскую ранее выдворили из ЕС за "работу в интересах РФ", передает Укринформ.

Расследованием этого дела займется парламентская комиссия.

Санду и Нестасе уже заявили, что не поддерживают никаких связей с фондом, но не явились на слушания комиссии.

"К сожалению, Майя Санду, Андрей Нестасе и другие лица, о которых шла речь в отчете специальной парламентской комиссии, были втянуты, сознательно или нет, в борьбу против Республики Молдова. Такие действия, согласно законодательству, квалифицируются как государственная измена", - заявил спикер Андриан Канду.

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