11 июня 2018, понедельник

В Милане пройдет день украинской культуры

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В рамках фестивального дня в Милане, посвященного Украине, пройдет концерт группы ДахаБраха
S-Production / flickr

В рамках фестивального дня в Милане, посвященного Украине, пройдет концерт группы ДахаБраха

Среди четырех территорий, которые будут представлены на фестивале Mappe. Contemporary Geographies в Милане с 13 по 16 июня, будет фигурировать и Украина. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль представит культуру четырех территорий - Турции, Украины, Ирана и приграничных территорий США и Мексики, на которых сейчас сфокусирован мировой политический климат, говорится в описании фестиваля.

День Украины состоится 14 июня.

В рамках этого дня пройдет концерт группы ДахаБраха, дискуссия и показ пяти короткометражных фильмов, отобранных Киевским международным фестивалем короткометражного кино. В список входит Ленинопад Светланы Шимко, Без тебя Наримана Алиева, EWA Джиги Бена Артзи, Послевкусие Юрия Катинского, Жвачка Ольги Макарчук.

Также в эти дни будет проходить выставка Mappe. Sguardi sui confini, где будут представлены два проекта, связанные с Украиной: фотографии Мартина Коллара из украинских тюрем и работы Анны Звягинцевой.

Целью экспозиции является "посмотреть на грани, пути и барьеры между странами как на свидетельство жестокости и драмы нашего времени", говорится в описании проекта.

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