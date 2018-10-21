В МИД РФ прокомментировали желание США выйти з ДРСМД

Российское информационное агентство РИА Новости опубликовало комментарий представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Источник в МИД сообщил, что РФ давно знала о намерениях США выйти из договора, так как "Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу".
"Главный мотив - мечта США об однополярном мире. Сбудется? Нет", - заявил источник в МИД РФ.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.
Журнал Новое Время №38
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