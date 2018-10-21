В МИД РФ прокомментировали желание США выйти з ДРСМД

В МИД РФ считают, что США давно готовились к разрыву ДРСМД

Российское информационное агентство РИА Новости опубликовало комментарий представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Источник в МИД сообщил, что РФ давно знала о намерениях США выйти из договора, так как "Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу".

"Главный мотив - мечта США об однополярном мире. Сбудется? Нет", - заявил источник в МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.