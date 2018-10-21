21 октября 2018, воскресенье

В МИД РФ прокомментировали желание США выйти з ДРСМД

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В МИД РФ считают, что США давно готовились к разрыву ДРСМД
Фото: МИД РФ via Facebook

В МИД РФ считают, что США давно готовились к разрыву ДРСМД

Российское информационное агентство РИА Новости опубликовало комментарий представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Источник в МИД сообщил, что РФ давно знала о намерениях США выйти из договора, так как "Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу".

"Главный мотив - мечта США об однополярном мире. Сбудется? Нет", - заявил источник в МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове