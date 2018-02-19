В Мексике произошло сильное землетрясение

На юге Мексики утром 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 43 км на восток от штата Оахака на глубине 10 км.

Толчки были настолько сильными, что в мексиканской столице Мехико была объявлена тревога, однако они были непродолжительными и недостаточно интенсивными.

Услышав сигнал тревоги, жители Мехико выбежали на улицы и как только землетрясение прекратилось, вернулись в свои дома.

По информации властей, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Напомним, 17 февраля в результате мощного землетрясения в Мексике без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий.