Землетрясение в Мексике: почти миллион домов остались без света, число афтершоков возросло до 194

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54% поломок уже устранено
Фото: Azteca Noticias via Twitter

54% поломок уже устранено

В Мексике в результате мощного землетрясения без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий, сообщил руководитель мексиканской Федеральной комиссии по электричеству Хайме Эрнандес. 

"Сообщаю, что после сегодняшнего землетрясения нарушено электроснабжение 998 тысяч домов и предприятий в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", - написал он в своем Twitter.

Сейчас оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электричества. Отмечается, что 54% поломок уже устранено.

По обновленным данным Национального сейсмологического центра Мексики, число афтершоков после землетрясения возросло до 194. Самый мощный из них магнитудой 5,9.

"До 21:30 вечера (5:30 по Киеву - ред.) было зафиксировано 194 афтершока, самый мощный имел магнитуду 5,9 после землетрясения магнитудой 7,2 в Пинотепа-Насиональ, штат Оахака", - сообщает пресс-служба центра в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Мексике зафиксировали более 120 афтершоков после мощного землетрясения.

Напомним, на юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

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