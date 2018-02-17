Землетрясение в Мексике: почти миллион домов остались без света, число афтершоков возросло до 194

В Мексике в результате мощного землетрясения без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий, сообщил руководитель мексиканской Федеральной комиссии по электричеству Хайме Эрнандес.

"Сообщаю, что после сегодняшнего землетрясения нарушено электроснабжение 998 тысяч домов и предприятий в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", - написал он в своем Twitter.

Con corte las 19:00 hrs, informo que tras el #sismo de hoy, resultó afectado el suministro de energía eléctrica de 998,000 hogares y comercios en la CDMX, y los estados de México, Oaxaca, Guerrero y Morelos. — Jaime Hernández (@JaimeFHM) 17 февраля 2018 г.

Сейчас оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электричества. Отмечается, что 54% поломок уже устранено.

По обновленным данным Национального сейсмологического центра Мексики, число афтершоков после землетрясения возросло до 194. Самый мощный из них магнитудой 5,9.

"До 21:30 вечера (5:30 по Киеву - ред.) было зафиксировано 194 афтершока, самый мощный имел магнитуду 5,9 после землетрясения магнитудой 7,2 в Пинотепа-Насиональ, штат Оахака", - сообщает пресс-служба центра в Twitter.

Hasta las 21:30 hrs. se han registrado 194 réplicas, la mayor de M5.9 del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 17 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Мексике зафиксировали более 120 афтершоков после мощного землетрясения.

Напомним, на юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.