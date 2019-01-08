Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Мирослава Гонгадзе
Если хотите жить лучше. Семь причин снова пойти учиться
Ярослав Грицак
У революции нет конца
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины

В Мексике неизвестные расстреляли семь человек в баре

Сегодня, 01:34
32
Цей матеріал також доступний українською

Виновники не установлены

В городе Плая-дель-Кармен, Мексика, в результате стрельбы в баре погибли семь человек.

Об этом сообщает AP.

Стрельба произошла в баре Las Virginias , который находится в  бедном районе  города. "Шесть человек были найдены застреленными в баре, ещё один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.

Ещё один человек ранен, но ему удалось выжить.  Злоумышленники пока не установлены.

Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: трое погибших - видео
Стрельба в центре Вены: полиция задержана двух подозреваемых

 

Теги:   Стрельба Мексика

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 15:53

article_img
Авария судна с украинцами: появились видео спасения моряков у берегов Турции

Выбор редакции

Техно/Игры

Вчера, 18:01

article_img
Во что поиграть в январе. Новые мобильные игры, за которые не стыдно
STYLE/Искусство/Кино

Вчера, 09:51

article_img
От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января
Техно/Авто

Вчера, 12:54

article_img
Как владелец Tesla проучил фанатов двигателей внутреннего сгорания - видео

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться