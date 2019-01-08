В Мексике неизвестные расстреляли семь человек в баре Сегодня, 01:34 32 Цей матеріал також доступний українською Виновники не установлены

В городе Плая-дель-Кармен, Мексика, в результате стрельбы в баре погибли семь человек.

Об этом сообщает AP.

Стрельба произошла в баре Las Virginias , который находится в бедном районе города. "Шесть человек были найдены застреленными в баре, ещё один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.

Ещё один человек ранен, но ему удалось выжить. Злоумышленники пока не установлены.

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