В Мексике неизвестные расстреляли семь человек в баре
В городе Плая-дель-Кармен, Мексика, в результате стрельбы в баре погибли семь человек.
Об этом сообщает AP.
Стрельба произошла в баре Las Virginias , который находится в бедном районе города. "Шесть человек были найдены застреленными в баре, ещё один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.
Ещё один человек ранен, но ему удалось выжить. Злоумышленники пока не установлены.
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