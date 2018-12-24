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Стрельба в центре Вены: полиция задержана двух подозреваемых

Сегодня, 19:31
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Полиция подозревает свидетеля и раненого

Австрийская полиция задержала двух подозреваемых, причастных к стрельбе в венском ресторане, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Правоохранители задержали, в частности, 29-летнего свидетеля событий, поскольку он давал показания, противоречащие друг другу, и 23-летнего мужчину, который был ранен во время стрельбы.

Ранее СМИ сообщали о задержании одного подозреваемого.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, во время которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй - госпитализирован. В СМИ говорят, что погибший был членом мафиозного клана из России - Владимиром Рогановичем.

 

 

Теги:   Стрельба Вена Австрия Полиция

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