В Кабуле произошел взрыв в мечети, есть жертвы и пострадавшие

17 августа, 22:31
Вертолет Талибана в Кабуле, 17 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Ali Khara)

Вертолет Талибана в Кабуле, 17 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Ali Khara)

В столице Афганистана Кабуле во время вечерней молитвы в среду, 17 августа, прогремел взрыв в мечети, предварительно известно о погибших и раненых.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя разведки движения Талибан сообщает, что до 35 человек могли быть ранены или убиты и что количество жертв может возрасти. В полиции не назвали количество пострадавших. Al Jazeera, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает о 20 погибших. Больница скорой помощи Кабула в Twitter сообщила, что в результате взрыва были ранены 27 человек, среди которых пять детей.

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По словам собеседника Reuters, взрыв произошел в мечети в районе Кабула Хайр-Хана. Свидетели сообщили, что взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. Источник агентства также сказал, что среди погибших — имам мечети.

BBC сообщает, что на прошлой неделе афганский проповедник Рахимулла Хаккани, поддерживавший Талибан, погиб в результате взрыва бомбы смертника в Кабуле. Ответственность на себя взяла группировка Исламское государство.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Афганистан Талибан Мечеть Кабул Взрыв

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