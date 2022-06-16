«Выглядит забавно». Россия пресмыкается перед террористами, ведь играет в отношениях с Талибаном второстепенную роль — интервью с экспертом 16 июня, 07:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Представитель Афганистана принимает участие в Санкт-Петербургском «международном экономическом форуме» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Выглядит забавно, по мнению директора Международного центра исследования проблем безопасности Александра Коренькова, когда большая страна Россия ползает перед талибами для того, чтобы продемонстрировать, что они оказывают какое-либо влияние или играют какую-то роль в этих отношениях.

В интервью Радио НВ Кореньков рассказал о том, что означает дружба Кремля с Талибаном и для чего она России.

— Какая выгода от Талибана России?

— Есть две цели: одна — военная или безопасностная, потому что талибы контролируют Афганистан и тем самым блокируют возможность распространения хаоса, центром которого всегда был Афганистан, соседние страны — прежде всего такие страны как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Центральная Азия. Поэтому Россия в этом заинтересована, потому что считает эти страны своими южными рубежами и отвечает за безопасность в этих странах.

Видео дня

Долгое время местные руководители Узбекистана, Таджикистана всегда надеялись на Россию как на гаранта безопасности: в случае, если талибы или другие джихадисты попытаются распространиться на их территорию, то Россия всегда придет и обеспечит порядок. Пока эта уверенность у них исчезает, появляются новые игроки, но для России фактор безопасности остается актуальным.

А вторая цель — политическая. Россия всегда считала себя альтернативной площадкой для всякого рода радикалов в мире. К примеру, она всегда помогала с дипломатическим представительством таким террористическим организациям как Хамас, Хезболла и Талибан.

Они всегда пытались построить альтернативную дипломатическую площадку для такого рода организаций. В частности, позволяли талибам быть представленными на международном уровне через всевозможные конференции в Москве. Парадоксальная ситуация в том, что этот подход работал только тогда, когда в Афганистане были американцы. Как только они ушли оттуда, то и актуальность этой параллельной площадки, которую предоставляла Россия, исчезла. Но Россия все же пытается сохранить это реноме, что позволяет организациям с альтернативной повесткой дня быть представленными на международном уровне.

Это две основные цели, которые они пытаются достичь через помощь талибам.

— Можно ли договариваться с Талибаном? Что у них общего с Россией? Почему Талибан будет доверять России? Есть договоры, гарантии?

— Гарантий никаких. Надо еще обратить внимание на то, что талибы выделяют России второстепенную роль в своей условной дипломатии. Почему? Потому что уровень представительства талибов в отношениях с Россией всегда не первого ранга, по большей части второго или даже третьего. То есть лидеры талибов с россиянами не общаются и не выражают открытую поддержку россиянам. Потому что на самом деле у России нет рычагов влияния на Талибан. На него влияет Пакистан, например, потому что у них старые контакты. На Талибан влияет Иран, потому что в Афганистане огромное сообщество шиитов-хазарийцев.

А у России по сути нет рычагов. Когда были американцы [в Афганистане], талибы были заинтересованы в России как в альтернативной площадке. А сейчас Россия заинтересована в Талибане и играет в этом союзе второстепенную роль. Сейчас они лезут из кожи, стараясь показать талибам свою полезность. Они даже пришли к тому, что хотят признать официально власть талибов в Афганистане и стать едва ли не первой страной, которая это сделает публично, официально. Потому что до этого страны пытались избегать такого признания талибов. Россия заинтересована в талибах больше, чем талибы России.

В настоящее время талибы демонстрируют слабую способность контролировать внутриполитическую ситуацию в Афганистане. У них сейчас серьезные проблемы не только с экономикой, потому что в Афганистане миллионы людей сейчас голодают, но и с безопасностью. Внутри Талибана уже долгое время идут конфликты между военным и политическим руководством, между этническими узбеками и этническими пуштунами, сейчас назревает конфликт с местными хазарийцами.

На самом деле талибы не способны обеспечить гарантии того, что ни они, ни их сторонники или другие джихадисты будут использовать Афганистан как базу для распространения влияния на Центральную Азию. Но для России главное демонстрировать свое влияние и значимость. Это выглядит забавно: когда огромная страна по сути пресмыкается перед террористической организацией для того, чтобы продемонстрировать, что они оказывают какое-либо влияние или играют какую-то роль в этих отношениях. а сама террористическая организация даже не обращает особого внимания на это ползание и оказывает скорее услугу для России, чем демонстрирует какое-то уважение.

— Талибан организует жизнь в Афганистане на основе шариата в радикально традиционных трактовках. Если брать религиозный контекст: ведь русские, с точки зрения Талибана, неверные? Возможно ли какое-либо сотрудничество, если учесть этот аспект?

— Политическое руководство талибов пытается усидеть на двух стульях, даже на нескольких. С одной стороны, они пробуют ввести твердые нормы шариата, как они его трактуют; а с другой стороны, пытаются договориться с другими странами об экономическом взаимодействии и сотрудничестве. Это вызывает споры внутри Талибана.

На самом деле у них есть молодое поколение (особенно военное крыло), считающее, что не нужно договариваться с неверными — не только с россиянами, а они считают и Пакистан неверными, и даже Иран, и Китай. Именно из-за этих противоречий такие союзы очень непродолжительны и очень не крепки. Политическое руководство талибов пытается сохранить власть и обеспечить любое выживание населения Афганистана; а радикальная часть выступает за то, чтобы внедрять шариат и продолжать воевать с неверными, независимо от того, где они — на севере, юге или на востоке. В этом отношении россияне и играют с политическим руководством, пытаясь поддержать его, продемонстрировать свою поддержку Талибану, чтобы обезопасить его от условного свержения со стороны радикалов.

Если в Талибане к власти придут радикалы, то Афганистан превратится в плацдарм для распространения джихадизма не только в соседние страны, но и вглубь России. За последние два года в России уже несколько раз внутри, вдали от границ с Центральной Азией, задерживали сторонников Талибана. Уже они даже официально публиковали информацию о том, что внутри России находятся группы стронников Талибана, которые планировали теракты в России.

— То есть они их тоже боятся и таким образом хотят контролировать?

— Конечно. Россияне публично поддерживают умеренное политическое руководство Талибана, предоставляя ему дипломатическое представительство, приглашая на конференции, в том числе для того, чтобы обезопасить себя и своих партнеров в Центральной Азии от прихода к власти радикалов.

Талибан — это не монолитная структура. Внутри сейчас формируется более радикальное молодое крыло военных, которые не видят себя в мирном Афганистане. Для них война — это смысл жизни. И сейчас они чувствуют себя преданными политическим руководством, потому что руководители талибов не могут или не хотят ввести радикальную версию шариата, терять связи с западными или другими странами, обещающими им поддержку, в частности, финансовую. А радикалов внутри Талибана это очень смущает, и они пытаются захватить власть. В случае если ситуация ухудшится, это может перерасти в переворот; в том, что умеренное крыло просто потеряет власть и в Афганистане мы увидим Талибан формата 1994 года — с публичным отрубанием голов, избиением камнями и все остальное.

Россия в частности пытается предотвратить этот переворот — приход к власти в Афганистане радикалов.

— Можно ли легитимизировать Талибан? Мы говорим об организации, которую во многих странах мира считают террористической. Можно ли каким-нибудь образом выставить Талибан в хорошем свете?

— В самом деле, думаю, что нет. Скорее может быть ситуация, подобная ситуации с Хамасом, который контролирует Сектор Газы уже много лет. Официально в Европе и США — это террористическая организация, никто не признает власти Хамаса, потому что выборов в 2006 году, кажется, там не было.

Но, тем не менее, Хамас продолжает существовать, получает какие-то деньги от партнеров с Ближнего Востока и даже могут ездить куда-то в Россию на всевозможные конференции. Будет ситуация, похожая на эту, потому что признавать Талибан — это опасно. Сегодня вы признаете Талибан, а завтра они начнут резать головы на площадях в центрах городов. И что с ними делать?

Говорят, что талибы вроде бы не сотрудничают с Аль-Каидой, но свидетельств этого нет, потому что ООН говорит наоборот, что влияние Аль-Каиды в Афганистане только растет. Как признавать власть, которая фактически поддерживает террористов из Аль-Каиды и сама является террористической организацией, по мнению некоторых стран?

Думаю, что международное сообщество специально не пытается его решить. Россияне в этом плане выглядят скорее маргиналами, потому что решили проявить инициативу и сказали, что могут признать эту власть. Они открыли представительство в Москве, у них есть посольство — работает в Кабуле. Но в международном сообществе считается, что сейчас это не ко времени, потому что талибы не продемонстрировали стабильность и желание либерализировать свою власть, потому что все равно пытаются ввести нормы шариата и усилить именно ортодоксальное влияние.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.