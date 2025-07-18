В Республике Мали был ликвидирован Игорь Нестеров, наемник ЧВК Вагнера и тренер российского боксера Александра Поветкина.

Об этом сообщают источники NV.

Как сообщают источники в украинской разведке, террорист Нестеров был убит во время выполнения им «боевого задания» на северо-западе Африки. Ранее вагнеровцы заявляли, что «выполнили миссию» в Мали, однако продолжают нести потери на территории республики.

Игорь Нестеров с начала полномасштабного вторжения России участвовал в агрессивной войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими оккупантами. Войну России против Украины поддержал и его воспитанник, российский боксер Александр Поветкин.

12 июня сообщалось, что наемники из российской из ЧВК Вагнера создали в африканской стране Мали сеть нелегальных тюрем, куда помещали и пытали мирных жителей. Они были расположены в разных городах Мали — Бафо, Кидал, Нампала, Ниафунке, Севаре и Софара, некоторые из них — на территориях официальных баз малийской армии.

С ноября 2023-го по апрель 2025 года в Мали были арестованы, похищены или просто исчезли почти 700 мирных жителей, подсчитали правозащитники.

Разгром « вагнеровцев» в Мали — главное

27 июля агентство Reuters со ссылкой на повстанцев Мали сообщило, что они нанесли серьезные потери солдатам российского Африканского корпуса, состоящего в основном из боевиков ЧВК Вагнер, в районе населенного пункта Тинзауатен.

В результате боя на малийско-алжирской границе могли погибнуть от 20 до 50 российских боевиков, сообщили источники BBC. Один из бывших «вагнеровцев» заявил, что погибли по меньшей мере 82 боевика.

В ЧВК Вагнер оправдали свой разгром песчаной бурей, которая застала россиян после зачистки возле Тинзауатена. Там повстанцы устроили засаду и нанесли контрудар по россиянам, воспользовавшись погодными условиями. В Сети опубликовали многочисленные видео с пленными и убитыми в пустыне «вагнеровцами».

2 августа туареги заявили об уничтожении 84 боевиков Вагнера и 47 малийских военнослужащих.

Представитель ГУР Андрей Юсов в конце июля заявил в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости», что «повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

5 августа газета The Times со ссылкой на документы Агентства национальной безопасности США сообщала, что глава украинской разведки Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков ЧВК Вагнер в Мали еще в 2023 году.

Переходное правительство Мали, а вслед за ним Нигер заявили, что разрывают дипломатические отношения с Украиной после появления информации о том, что Киев помог повстанцам-туарегам. В МИД Украины назвали решение Мали недальновидным и поспешным.

Позже Юсов сообщил в комментарии FT, что не говорил о причастности ГУР к разгрому боевиков.

В сентябре представитель альянса движений туарегов Мохамед Элмаулуд Рамадан заявил, что повстанцы действительно контактировали с Украиной, но не уточнил, какую помощь оказал Киев.

6 июня 2025 года, спустя почти год после разгрома от повстанцев-туарегов, наемники российской ЧВК Вагнера объявили о том, что «завершают основную миссию» в африканской стране Мали и возвращаются в РФ.