Российский военный, который ранее был связан с ЧВК Вагнер и недавно подал в Финляндии прошение об убежище, сейчас находится в изоляторе. Там у него есть доступ к телефонной связи, он может свободно передвигаться и даже загорать во дворе.

Об этом говорится в расследовании Yle.

В Финляндии есть два специализированных изолятора, куда помещают искателей убежища, которых подозревают в совершении преступлений. Один из них расположен в Хельсинки, другой — в Лаппеэнранте. В каком именно находится «вагнеровец» Евгений, власти не разглашают.

Реклама

Читайте также: Бывшего заместителя командира ДШРГ Русич Яна Петровского приговорили к пожизненному заключению в Финляндии за военные преступления в Украине

Следственный изолятор похож на тюрьму тем, что это закрытое место, которое нельзя покидать. Однако у задержанных больше свободы в изоляторе, чем в тюрьме, пишет Yle.

Им разрешается иметь собственные ноутбуки, мобильные телефоны и подключение к интернету, а также свободно звонить.

В одном из изоляторов удерживаемых размещают в двухместных комнатах, в другом — в одноместных. Кроме жилых помещений, в учреждениях оборудованы спортивные залы и зоны отдыха с настольными играми и телевизорами. Ежедневно жильцам разрешают минимум час находиться на закрытом дворе, где они могут играть с мячом, заниматься бегом или загорать.

12 июля Yle сообщила, что бывший боец российской частной военной компании Вагнер, который воевал в составе штурмового подразделения в Украине, приехал в Финляндию и попросил об убежище, но был арестован.

По данным издания, 17 июня этот человек пересек границу возле города Китеэ.

Пограничники обнаружили его благодаря тому, что сработали сенсоры. Несколько источников подтвердили, что это российский военный по имени Евгений.

В интервью российским пропагандистским каналам мужчина рассказывал, что добровольно вступил в российскую армию в 2022 году и участвовал в операциях в Бахмуте.

По данным российских и украинских СМИ, Евгений служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку ВС РФ и воевал на востоке Украины, в частности в Бахмуте и под Селидово.

В одном из своих интервью российским пропагандистским СМИ он рассказывал, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими военными.

В сюжетах роспропаганды Евгений фигурировал как образцовый солдат, но с осени 2024 года он исчез из публичного поля.

В феврале 2025 года экс-вагнеровец опубликовал видео, в котором резко раскритиковал российское командование. В другом видео, опубликованном 30 июня в российской соцсети ВКонтакте, он обвинял командиров в измене и утверждал, что они бросают солдат «гнить в полях» и врут родственникам погибших.