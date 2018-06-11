В Лондоне в больнице произошел пожар, есть пострадавшие

Семи пострадавшим от отравления угарным газом была оказана помощь на месте

В больнице, расположенной в районе Энфилд (северная часть Лондона) произошел пожал, в результате по меньшей мере семь человек пострадали от отравления угарным газом, сообщается на сайте городской пожарной службы.

"Пожар в больнице Энфилда под контролем. 45 человек были эвакуированы из палат больницы до прибытия бригады. Семи пострадавшим от отравления угарным газом была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

О причине возгорания не сообщается.

Как уточнили в службе, пожар в больнице возник в воскресенье вечером, 10 июня. По данным пожарных, огонь распространился на небольшую часть первого этажа двухэтажного здания.

В тушении пожара были задействованы восемь пожарных расчетов и 58 пожарных.

Напомним, в Чернобыльской зоне ликвидировали второй пожар за неделю.