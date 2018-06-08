08 июня 2018, пятница

В Чернобыльской зоне ликвидировали второй пожар за неделю

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Пожар ликвидировали за 3,5 часа (фотография по результатам ликвидации первого пожара 7 июня)
Фото: ГСЧС

Пожар ликвидировали за 3,5 часа (фотография по результатам ликвидации первого пожара 7 июня)

В 16:40 спасатели ликвидировали возгорание сухой лесной подстилки и травяного настила в селе Копачи Чернобыльской зоны на площади около 1 га, который возник в пятницу, 8 июня.

Около 3,5 часов понадобилось на ликвидацию огня очередного пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Пожар начался около 13:17. Тогда Государственная инспекция ядерного регулирования Украины отмечала, что радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений.

В то же время с 5 по 7 мая в этом же районе продолжалась ликвидация лесного пожара, который охватил около 12 гектаров.

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