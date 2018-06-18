В Лондоне расследуют загадочную смерть троих человек на железнодорожных путях

На юге Лондона (Великобритания) на железнодорожных путях нашли тела троих человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на британскую полицию, тела были обнаружены на железнодорожных путях недалеко от Брикстона.

Пока полиции непонятны обстоятельства инцидента.

"Команда полиции тщательным образом работает над выяснением того, что произошло, и как эти трое людей погибли на железнодорожном пути", - отметили в ведомстве.

В районе инцидента будет временно приостановлено железнодорожное движение.