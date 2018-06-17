В Киеве поезд насмерть сбил двоих человек неподалеку от ТРЦ

Вечером в субботу, 16 июня, в Киеве под мостом возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двоих человек.
Об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, сбили мужчину и женщину, которые перебегали рельсы.
Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинист рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось.
Смерть констатировали на месте работники скорой помощи.
Погибшим было около 30 лет.
Ранее в Одесской области поезд сбил автомобиль с детьми на переезде.
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