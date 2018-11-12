В Лондоне автобус врезался в остановку: 20 пострадавших

В воскресенье, 11 ноября в Лондоне водитель двухэтажного автобуса столкнулся с автомобилем, задел еще один автобус и протаранил остановку Вест Кройдон, в результате аварии пострадали 20 человек, сообщает BBC.
По данным полиции, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, среди тяжело раненных - 15 летняя девочка.
Bus crashes into West Croydon bus station.. ???? pic.twitter.com/ETADofbb9P— Aylin ❤︎ (@aaylinyilmaaz) 11 ноября 2018 г.
Как сообщается, 60-летний водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении.
A bus crashed into West Croydon garage today he’s all the pictures I hope you are okay pic.twitter.com/USDzYxltYw— ????????A.S7????..???? (@Adrianserg7) 11 ноября 2018 г.
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