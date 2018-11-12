12 ноября 2018, понедельник

В Лондоне автобус врезался в остановку: 20 пострадавших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении
Фото: Robbie baker via Twitter

Водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении

В воскресенье, 11 ноября в Лондоне водитель двухэтажного автобуса столкнулся с автомобилем, задел еще один автобус и протаранил остановку Вест Кройдон, в результате аварии пострадали 20 человек, сообщает BBC.

По данным полиции, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, среди тяжело раненных - 15 летняя девочка.

Как сообщается, 60-летний водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове