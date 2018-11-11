11 ноября 2018, воскресенье

В Киеве Dacia протаранила припаркованные авто и выбила дверь маршрутки с пассажирами

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Обошлось без пострадавших
Фото: Информатор

Обошлось без пострадавших

В воскресенье, 11 ноября, в Киеве на пересечении проспекта Космонавта Комарова и Вацлава Гавела столкнулись три автомобиля и маршрутка №401.

Об этом сообщает Информатор.

Водитель маршрутки рассказал, что Dacia двигалась в сторону Петропавловской Борщаговки в третьей полосе, а он - во второй. Водитель легковушки решил совершить обгон и пошел на маневр, перестроившись в крайнюю правую полосу, в которой стояли припаркованные автомобили.

В итоге Dacia ударила Mazda, которую вытолкнуло на впереди стоящий Ford, и вылетела во вторую полосу, где столкнулась с Богдан. В маршрутке с пассажирами выбило задние двери, но, по словам водителя, никто не пострадал.

В припаркованных автомобилях в момент столкновения никого не было.

Из-за аварии на проспекте Космонавта Комарова образовалась пробка в сторону Петропавловской Борщаговки. На месте работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Фото: Информатор

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