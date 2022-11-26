В Лейпциге переименовали улицу, где находится консульство РФ: ее назвали в честь убитого россиянами узника концлагерей Бориса Романченко 26 ноября, 15:42 Борис Романченко (Фото:Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora / Twitter)

В немецком городе Лейпциг городские власти переименовали улицу, на которой находится консульство России: теперь она будет носить имя узника концлагерей Бориса Романченко, погибшего в Харькове в результате российских ударов по городу.

Об этом сообщает немецкая служба новостей MDR.



Городской совет Лейпцига переименовал улицу Турмгутштрассе в Борис-Романченко-Штрассе. Именно здесь расположено консульство России.

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«Мы знаем, что это переименование не прекратит войну. Но это важный знак того, что мы осуждаем российскую агрессию против суверенитета Украины», — заявили в горсовете.

По информации немецких СМИ, за переименование проголосовали 33 депутата, среди которых мэр города. 17 депутатов были против, трое воздержались.

Российская армия десятки раз обстреливала жилые районы Харькова, в том числе Северную Салтовку. 18 марта один из российских снарядов попал в квартиру, где жил Борис Романченко. Его тело удалось забрать лишь спустя несколько дней. Во время Второй мировой войны Романченко был узником четырех нацистских концлагерей, включая Бухенвальд, но ему удалось выжить. На момент гибели Романченко было 96 лет.

Международный комитет Освенцима осудил вторжение России в Украину: заявление было сделано после гибели Бориса Романченко. Впоследствии Фонд Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора упразднил приглашение представителей посольств РФ и Беларуси на памятные мероприятия, посвященные освобождению узников концлагерей.