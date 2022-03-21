От авиаудара оккупантов по Харькову погиб бывший узник нацистских концлагерей

21 марта, 16:02
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Борис Романченко (Фото:Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora / Twitter)

Борис Романченко (Фото:Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora / Twitter)

В результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому в Харькове погиб 96-летний узник нескольких нацистских концлагерей Борис Романченко. Об этом сообщает в Twitter мемориальный комплекс Бухенвальд и Дора-Миттельбау со ссылкой на его внучку.

Трагедия произошла 18 марта. Во время Второй мировой войны Романченко прошел концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

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«Борис Романченко активно выступал за то, чтобы о преступлениях нацистов не забывали, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора. В 2012 году во время памятного мероприятия, посвященного годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд, Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда „Создание нового мира, где господствуют мир и свобода“», — сообщили в мемориальном комплексе.

Видео дня
https://twitter.com/buchenwald_dora/status/1505847503463276547
https://twitter.com/Buchenwald_Dora/status/1505847507426889730
https://twitter.com/Buchenwald_Dora/status/1505850951520948229

Ранее прокурор Нюрнбергского процесса над нацистами, 101-летний Бенджамин Ференц заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен быть осужден за преступления против человечности, совершаемые российскими оккупантами в Украине.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьков Вторая мировая война Концлагерь Война России против Украины

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