В Латвии стартуют учения НАТО Anakonda-2018

В среду, 7 ноября, в Латвии стартуют международные учения НАТО Анконда-2018.
По данным Delfi, в тактических полевых учениях примут участие около 500 иностранных военных из США, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Также к маневрам присоединится дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.
Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.
Маневры продлят до 16 ноября.
- Смотрите также: В любую погоду на суше, воде и в воздухе. Как проходят крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в Норвегии
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования