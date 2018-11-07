В Латвии стартуют учения НАТО Anakonda-2018

В среду, 7 ноября, в Латвии стартуют международные учения НАТО Анконда-2018.

По данным Delfi, в тактических полевых учениях примут участие около 500 иностранных военных из США, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Также к маневрам присоединится дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

Маневры продлят до 16 ноября.