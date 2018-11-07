07 ноября 2018, среда

В Латвии стартуют учения НАТО Anakonda-2018

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Учения продлятся десять дней

Учения продлятся десять дней

В среду, 7 ноября, в Латвии стартуют международные учения НАТО Анконда-2018.

По данным Delfi, в тактических полевых учениях примут участие около 500 иностранных военных из США, Эстонии, Литвы, Латвии  и Польши. Также к маневрам присоединится дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

Маневры продлят до 16 ноября.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове