В Колумбии подорвали нефтепровод

В Колумбии возле города Кубара неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон – Ковеньяс.

При взрыве произошел разлив нефти и загорелись леса, сообщает El Pais.

#Atención. En #Ecopetrol rechazamos rotundamente acciones como la de hoy en la vereda Cañaguata de Cubará (Boyacá) que atentan contra el medio ambiente y el bienestar de las comunidades. pic.twitter.com/810V5ZjfYE — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) 8 ноября 2018 г.

На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

Пока ни одна из вооруженных колумбийских группировок не взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако, по информации издания, в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Напомним, 4 ноября на станции Grayland в Чикаго произошел взрыв, в результате которого погиб один из работников.