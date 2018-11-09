В Колумбии подорвали нефтепровод

В Колумбии возле города Кубара неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон – Ковеньяс.
При взрыве произошел разлив нефти и загорелись леса, сообщает El Pais.
#Atención. En #Ecopetrol rechazamos rotundamente acciones como la de hoy en la vereda Cañaguata de Cubará (Boyacá) que atentan contra el medio ambiente y el bienestar de las comunidades. pic.twitter.com/810V5ZjfYE— Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) 8 ноября 2018 г.
На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.
Пока ни одна из вооруженных колумбийских группировок не взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако, по информации издания, в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.
Напомним, 4 ноября на станции Grayland в Чикаго произошел взрыв, в результате которого погиб один из работников.
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