09 ноября 2018, пятница

В Колумбии подорвали нефтепровод

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При взрыве нефтепровода загорелись леса
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При взрыве нефтепровода загорелись леса

В Колумбии возле города Кубара неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон – Ковеньяс.

При взрыве произошел разлив нефти и загорелись леса, сообщает El Pais.

На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

Пока ни одна из вооруженных колумбийских группировок не взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако, по информации издания, в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Напомним, 4 ноября на станции Grayland в Чикаго произошел взрыв, в результате которого погиб один из работников.

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