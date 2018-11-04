На железнодорожной станции в Чикаго произошел масштабный взрыв

В воскресенье, 4 ноября, в 11:45 утра, на станции Grayland в Чикаго произошел взрыв, в результате которого погиб один из работников.

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Два сотрудника железнодорожной станции ремонтировали вагоны Metra, когда случился взрыв.

Машины скорой помощи отвезли их в медицинский центр, где один мужчина умер, а другой остался в критическом состоянии.

Причины трагедии будут устанавливаться.

Свидетели события, которые проживают неподалеку, сообщили, что это был огромный "бум", от которого затрясся даже дом.

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