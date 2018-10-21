21 октября 2018, воскресенье

В Китае затонуло судно: 11 человек пропали без вести

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Все пропавшие - члены экипажа судна
Фото: cctv.com

Все пропавшие - члены экипажа судна

В Китае после крушения грузового судна пропали без вести 11 человек.

Об этом сообщает China News Daily.

Затопление грузового судна, которое перевозило песок, произошло вблизи округа Хулдао. Спасатели нашли место затопления судна и сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

Все 11 членов экипажа пропали без вести.

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