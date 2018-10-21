В Китае затонуло судно: 11 человек пропали без вести

В Китае после крушения грузового судна пропали без вести 11 человек.
Об этом сообщает China News Daily.
Затопление грузового судна, которое перевозило песок, произошло вблизи округа Хулдао. Спасатели нашли место затопления судна и сейчас ведутся поисково-спасательные работы.
Все 11 членов экипажа пропали без вести.
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